Strefa płatnego parkowania w Opolu. Od poniedziałku trzeba płacić za parkowanie

Pies przez trzy dni chodził z otwartym złamaniem

Co najmniej trzy dni pies Pedro musiał poruszać się z otwartym złamaniem prawej przedniej łapy. Gdy już trafił do weterynarza, otrzymał pilne skierowanie do kliniki weterynaryjnej na zabieg. Wolontariusze Fundacji Fioletowy Pies wskazują, że właściciele go na niego nie zabrali.