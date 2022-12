Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu mogą liczyć na darmowe wsparcie psychologiczne ze strony uczelni Iwona Kłopocka-Marcjasz

Dr Agnieszka Gawor, psycholog WSB Opole WSB

Centrum Pomocy Psychologicznej to miejsce wsparcia studentów WSB w Opolu i we Wrocławiu. To innowacyjny – ponadregionalny - projekt dr Agnieszki Gawor, z którego korzystać może każdy student, zarówno w przypadku chwilowej słabości w życiu, jak i w spraw, które „uwierają” od dawna.