Studenci z całego kraju chcą praktykować w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Wpłynęło już prawie 800 zgłoszeń

- Organizując praktyki, dajemy studentom i uczniom możliwość przyjrzenia się specyfice i warunkom pracy w naszym szpitalu, co w przyszłości, mamy nadzieję, przełoży się na chęć podjęcia u nas zatrudnienia - komentuje dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa. - Wymaga to od naszego personelu dodatkowego zaangażowania, za co każdemu serdecznie dziękuję. To taka nasza wspólna inwestycja w zapewnienie opieki dla pacjentów z województwa opolskiego.