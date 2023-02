Studniówki 2023. Opolski „elektryczniak” przepięknie bawił się na balu maturalnym. Te stylizacje robią wrażenie! [ZDJĘCIA]

Studniówka rozpoczęta w rytmie poloneza

Studniówka, czyli w przybliżeniu tylko albo aż 100 dni do egzaminu dojrzałości. Jednak tego wieczoru nikt nad tym specjalnie się nie rozwodził. To był czas, w którym wszyscy uczniowie Technikum nr 5 w Opolu postanowili się świetnie bawić i wykorzystać go w 100 procentach. To, co się działo na parkiecie, było tego dowodem.