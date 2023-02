Studniówki 2023. Uczniowie LO nr 9 w Opolu świetnie się bawili. Te kreacje robią wrażenie!

Jeśli prawdą jest stare powiedzenie, że dobra zabawa na studniówce gwarantuje sukces na maturze, to chyba uczniowie tej szkoły zaliczą wszystkie egzaminy. Co myślicie?

W restauracji Arkas w Prószkowie bawiło się 5 klas z opolskiego LO nr 9. Z osobami towarzyszącymi, ale także nauczycielami i dyrekcją, było ponad 300 osób. Szampańska zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Maturzystki miały na sobie przepiękne kreacje, natomiast ich partnerzy ubrani byli w eleganckie garnitury.

Piękna historia poloneza

Studniówka uczniów LO 9 rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza.

Polonez to piękny, niezwykle majestatyczny taniec. Zwyczaj jego tańczenia na balach maturalnych sięga prawdopodobnie w pierwszej XIX wieku, kiedy to rozpowszechniła się idea studniówek. Wielu muzyków komponowało poloneza. Od czasów ekranizacji „Pana Tadeusza” w 1999 r., najbardziej popularna jest muzyka Wojciecha Kilara. To ta kompozycja najczęściej towarzyszy obecnie studniówkom.