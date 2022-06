Superksiężyc nad Opolszczyzną. Już się pojawił, ale najlepsze dopiero przed nami. Kiedy oglądać wyjątkowe zjawisko?

14 czerwca, około godziny 13.00, księżyc wchodzi w fazę pełni, która zdarza się co 29 dni. Kolejnej nocy, czyli ok. 1.00 15 czerwca księżyc przechodzi przez tzw. punkt perygeum czyli najbliżej położony Ziemi na swojej orbicie. Widzimy go z możliwie najbliższej odległości, a więc jest szczególnie duży i jasny.

Jeśli do tego noc jest pogodna, warunki do obserwacji są dobre, na niebie zobaczymy tzw. superksiężyc. Można go było obserwować już w nocy z poniedziałku na wtorek, być może uda się jeszcze kolejnej nocy.

Na zdjęciach księżyc nad szczytem Kopy Biskupiej.