Supernowoczesne laboratorium otwarto na Politechnice Opolskiej. Bo nauka musi iść w parze z biznesem [ZDJĘCIA]

Laboratorium zaawansowanych technologii wytwarzania jest największym pod względem powierzchniowym i gabarytowym na opolskiej uczelni.

– Nowe laboratorium to kolejne narzędzie do jeszcze szerszej współpracy z przemysłem. Już od wielu lat wspieramy przedsiębiorstwa przemysłowe nie tylko na Opolszczyźnie prowadząc badania naukowe czy też np. realizując doktoraty wdrożeniowe. To ważna część działalności Politechniki Opolskiej. Oczywiście, nowe laboratorium ma służyć także naszym pracownikom do podnoszenia kompetencji w kluczowych dla uczelni badaniach naukowych – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.