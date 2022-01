Suspendowany ksiądz miał ukraść tożsamość biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Sąd chciał przenieść sprawę poza Opolszczyznę

Na ławie oskarżonych ma zasiąść ks. Rafał C. oraz jego świecki przyjaciel i były szafarz Rafał S. Zdaniem śledczych mężczyźni ukradli tożsamość biskupa opolskiego oraz kanclerza kurii i przekonywali, że duchowni składali księdzu C. niedwuznaczne propozycje. Ksiądz C. na potwierdzenie swoich słów pokazywał m.in. wulgarne maile, które miał dostać z kurii.