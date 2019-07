Susza, a w parku na os. im. Armii Krajowej w Opolu trwa koszenie. Ekolodzy: Niszczenie resztek życia. Ratusz: Chodzi o estetykę

Pani Barbara umieściła w mediach społecznościowych zdjęcie traktora z kosiarką kursującego po górce na terenie parku na osiedlu im. Armii Krajowej. "Kosi trawę, której nie ma, czy może ją sieje?" - zastanawia się kobieta.

"Kosimy, bo mamy to w umowie, nieważne że upał, nieważne że rozum mówi by tego nie robić, nieważne też że Pani prezydent ostatnio zapewniała że takie rzeczy w Opolu nie mają miejsca. To tylko fatamorgana. Tak niszczy się resztki życia w Parku AK w Opolu. #zieloneopole to tylko teoria. Mnie się to w głowie nie mieści gdyż to zaprzecza wszystkiemu, a szczególnie rozumowi" - komentuje Grzegorz Ostromecki, ekolog i aktywista miejski.

- Koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej odbywa się stosownie do potrzeby, dla zachowania estetyki terenu, bądź zgodnie z jego przeznaczeniem - tłumaczy Marcin Sagan z biura prasowego urzędu miasta.