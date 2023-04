Święcenie pokarmów. Dziś Wielka Sobota. Opolanie ruszyli do kościołów. Byliśmy w opolskich świątyniach i w Cichej Dolinie w Pokrzywnej

W tym samym miejscu rozmawialiśmy z panią Krystyną z Kluczborka.

- Jeszcze jako mała dziewczynka chodziłam z babcią do kościoła w Wielką Sobotę, a dziś przyprowadzam swoje wnuki - mówi. - Jeśli my, dorośli, nie przekażemy im tej tradycji, nie wytłumaczymy, jak wielkie ma znaczenie, to później, w dorosłym wieku nie będą jej kultywować. To nasz obowiązek.