Święto Młodego Wina 2022 - Beaujolais Nouveau. Kiedy wypada, jak je obchodzić? Atrakcje winiarskie Sandomierza i Zielonej Góry

Beaujolais Nouveau to listopadowe święto wszystkich miłośników wina. Z tej okazji w Polsce i Czechach organizowane są imprezy i wydarzenia winiarskie. Skąd wzięła się tradycja Beaujolais Nouveau, kiedy i jak obchodzi się to święto, jakie atrakcje czekają np. w Sandomierzu, Zielonej Górze czy czeskiej Pradze? zapraszamy do przewodnika po Święcie Młodego Wina.

Mariusz Kapala / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne