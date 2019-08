Święto Wojska Polskiego 2019. W Opolu trwa piknik dla rodzin, jest też wojskowa grochówka

rozpoczęły się mszą w Katedrze Opolskiej. Później nastąpił przemarsz pododdziałów żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oraz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opolskiej na pl. Wolności. Dzisiejsze święto było m.in. okazją do wręczenia awansów zawodowych i odznaczeń. Były życzenia dla tych, którzy służą dziś oraz hołd oddany tym, którzy polegli. W sierpni przypada m.in. 99 rocznica Bitwy Warszawskiej , nazywanej Cudem nad Wisłą.

Dla wnuczka to wielka frajda. Musieliśmy zaliczyć wszystkie wojskowe dżipy - mówi Maria Błaszkiewicz, babcia 4-letniego Krzysia. - Jego dziadek był wojskowym, a teraz jest kierowcą, więc widocznie coś zostało w genach.

Służyłem w wojsku w latach 1971-1973, ale nie miałem za dużo okazji, by strzelać - mówi opolanin, który przyszedł na piknik. - Próbowałem ostatnio swoich sił na strzelnicy myśliwskiej i wynik miło mnie zaskoczył. Teraz chcę sprawdzić się w strzelaniu na 400 metrów.

To była bitwa, która nie mogła zakończyć się polskim zwycięstwem. Naprzeciwko Armii Czerwonej stanęła niewielka armia polska - mówiła wicewojewoda Violetta Porowska. - Nasza armia składała się z młodych chłopaków, paru dziewczyn... Nieprzygotowanych, ale hardych i walecznych. I stało się, bitwa okazała się wielkim, polskim triumfem. Polacy uratowali Europę przed zalewem komunizmu.

- W tę rocznicę czcimy pamięć poległych na wielu polach bitewnych, w walkach o niepodległość Polski - mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa. - Składamy hołd żołnierzom tamtych dni i bohaterom wielu pokoleń Polaków, którzy w walce o przetrwanie narodu złożyli największą ofiarę.

Święto Wojska Polskiego jest też okazją do tego, by dowiedzieć się, czym na co dzień zajmują się żołnierze.

W programie pikniku jest m.in. pokaz sprzętu i uzbrojenia opolskich logistyków. Można też zobaczyć sprzęt militarny z Muzeum Historii i Uzbrojenia 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej oraz wyposażenie Pułków Kawalerii II Rzeczpospolitej Polskiej. Tłum opolan ustawił się też w kolejce po tradycyjną wojskową grochówkę, którą częstują dziś żołnierze.