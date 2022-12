Święty Mikołaj nie zapomniał o dzieciach w szpitalu. Mali pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu otrzymali prezenty

6 grudnia jest datą szczególną w kalendarzu każdego dziecka. To dzień, kiedy uśmiech, zabawa i radość powinny zagościć w sercu wszystkich dzieci. Święty Mikołaj nie mógł zatem zapomnieć o dzieciach, które tego dnia muszą pozostać w szpitalnych łóżkach.

- Wizyta św. Mikołaja jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze to radość, a po drugie to też pomaga w terapii i leczeniu. Pacjenci szybciej wracają do zdrowia i wiedzą, że nawet w tych najtrudniejszych momentach, kiedy trafią do szpitala, to nikt o nich nie zapomina. Święty Mikołaj jest i dba o nich! – tłumaczy Dariusz Madera, dyrektor USK w Opolu.