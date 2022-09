Świński dołek. Wielu opolskich rolników zrezygnowało z hodowli trzody. A to tylko część problemów na wsi

W ciągu ostatniego roku ceny artykułów rolnych systematycznie rosły i to dużo, a najbardziej na wiosnę, po wybuchu wojny na Ukrainie.

Wg GUS w lipcu 2022 ceny skupu podstawowych płodów rolnych były o 52 procent wyższe niż w lipcu 2021. Jednak w maju i czerwcu tego roku tendencja wzrostowa zaczęła hamować, a w niektórych przypadkach ceny zaczęły lekko spadać.

Według GUS w lipcu i czerwcu lekko potaniały: pszenica, żyto, ziemniaki czy żywiec wołowy. Lekko podrożała wieprzowina i mleko. To zaskoczyło rolników, którzy po żniwach zmagazynowali swoje zboża, czekając na podwyżki.

- Rzepak w czasie żniw w skupie kosztował 3 tysiące za tonę, teraz staniał do 2,6 tysiąca. Staniała też w skupie pszenica jakościowa. Liczyliśmy przynajmniej, że ceny wzrosną o skalę inflacji – komentuje Marek Froelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. – Natomiast ceny środków do produkcji w rolnictwie ciągle idą w górę. Saletra kosztuje obecnie 5,2 tysiąca za tonę, a potrzebujemy pół tony na każdy hektar ziemi. Nawozy wieloskładnikowe kosztują 4 tysiące i na dodatek nie można ich kupić. Produkcja zboża przestała się opłacać, bo ile musimy go sprzedać, żeby przygotować ziemię do przyszłorocznych żniw?