Sylwester 2021/2022. Zakopane, Krynica-Zdrój, Wisła. Brakuje miejsc noclegowych. Został jeszcze wynajem kamperów

W 2022 za przywitanie Nowego Roku w Zakopanem zapłacimy średnio ponad 1000 zł za dobę. Tańszą alternatywę może jednak stanowić wynajem kampera. Ta możliwość jest dostępna także u podnóża Tatr.

– Tygodniowy wynajem kampera, mieszczącego 4-6 osób, może być dziś nawet o połowę tańszy niż wykupienie tygodniowego pobytu w hotelu dla 2 osób. I mówimy tu o oszczędności rzędu ok. 3000 zł. Z szacunków Campiri.pl wynika, że poza sezonem „urlop na kółkach” to koszt ok. 3500 zł tygodniowo. Za miejsce na kempingu zapłacimy do ok. 100 zł za dobę. - mówi Katarzyna Jedlińska, dyrektor generalna Campiri.pl zajmującej się digitalizacją procesu wynajmu przyczep kempingowych i kamperów.