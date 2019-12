Grubson będzie gwiazdą sylwestra w Opolu.

Popularny raper Grubson, będzie gwiazdą miejskiego sylwestra w Opolu. Na scenie przy amfiteatrze wystąpi też Jary Oddział Zamknięty.

Plenerowa zabawa sylwestrowa w Opolu rozpocznie się 31 grudnia o godz. 20.30. Rozkręcać będą ją Jarecki oraz DJ BRK.



Na godz. 21 zaplanowano atrakcję dla fanów gitarowych brzmień. Wystąpi grupa rockowa Jary Oddział Zamknięty. Występ formacji ma się zakończyć około godz. 22.20.



Około 30 minut później na scenie zobaczymy Tomasza Iwanca, czyli popularnego GrubSona, jednego z najpopularniejszych raperów na rodzimej scenie muzycznej. Na przestrzeni kilkunastu lat działalności podbił serca słuchaczy swoimi celnymi tekstami oraz charakterystycznym, szorstkim głosem.



Sylwester w Opolu. Fajerwerki jednak będą



W przerwach pomiędzy występami przewidziano konkursy z nagrodami. Tuż po północy rozpocząć ma się pokaz fajerwerków - mimo protestów części mieszkańców, w tym Młodzieżowej Rady Miasta i ekologów.



- Szanujemy tradycję i mamy liczne sygnały od osób, które oczekują właśnie takiej formy przywitania 2020 roku - mówi Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.



- Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby samodzielnie nie odpalali sztucznych ogni. Miejski pokaz będzie zrealizowany przez profesjonalną ekipę. Zachęcamy, by na niego przyjść. Będzie na co popatrzeć - zapewnia Maciej Wujec.



Sylwester w Opolu. Utrudnienia w ruchu



W poniedziałek (30 grudnia) zostanie zamknięty parking przy amfiteatrze. Będzie on niedostępny do 1 stycznia włącznie.



- Kierowcy muszą się też liczyć z tym, że w rejonie amfiteatru zamknięta będzie ulica Barlickiego. Wyłączenie z ruchu planowane jest od godz. 15.00 w sylwestra i potrwa do godz. 6.00 w Nowy Rok - zapowiada Rafał Poliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.





