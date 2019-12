Sylwester Opole 2019/2020. Tak się bawiliście pod amfiteatrem. Zagrali GrubSon i Jary Oddział Zamknięty [ZDJĘCIA]

- Specjalnie na dzisiejszy koncert kupiłem kurtkę - powiedział Krzysztof Jaryczewski na początku koncertu. - Z reguły do Opola przyjeżdżało się latem, ale bardzo się cieszę, że przyszliście na sylwestrowy koncert i cieszę się, że przywitamy razem 2020.

Następnie scenę przejął duet Jarecki/DJ BRK, który zaprosił zgromadzoną publikę do tańca.

Tuż przed północą prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski złożył opolanom i gościom życzenia.

- Opole jest dzisiaj miastem radosnym i uśmiechniętym, miastem, w którym jest pełno nadziei. Myślę, że cały rok zeszły i to, co się działo w poprzednich latach to jest czas pozytywnych zmian - mówił ze sceny Arkadiusz Wiśniewski.