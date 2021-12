Synowie i córki osadzonych też czekają na świąteczne prezenty. Poszukiwani darczyńcy do akcji “Szlachetna paczka dla dziecka więźnia”

Akcję od 2000 r. organizuje Wydział Katechetyczny Diecezji Opolskiej.

- Zapraszamy i zachęcamy ludzi dobrej woli do uczestniczenia w naszym projekcie – mówi ks. prof. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego. - Więźniowie z reguły nie są w stanie zrobić jakiejkolwiek paczki swoim dzieciom, bo nie mają na to pieniędzy. Każdy, kto chce, może to zrobić w ich imieniu.