Szafarze w kościele seminaryjnym w Opolu. Zjechali tu z całej diecezji

Na początku mszy św. ks. prof. Erwin Mateja przypomniał, że w tę właśnie uroczystość na Śląsku Opolskim ustanowiono szafarzy po raz pierwszy. W kolejnych latach w ten właśnie dzień szafarze spotykają się na skupieniu (rok temu przeszkodziła pandemia). Modlą się wspólnie na różańcu, uczestniczą w mszy św., a także w konferencji.

Ks. prof. zachęcił do modlitwy w intencji zmarłego niedawno ks. prof. Helmuta Sobeczki, który od początku i przez wiele lat opiekował się szafarzami i dbał o ich przygotowanie.

Z parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem przyjechali na skupienie Tomasz Feluks (szafarz od 25 lat), Andrzej Rataj (od 10 lat) i Adam Szłapa (od 9 lat).

- Kiedy zaczynałem, najbardziej zależało mi na chorych i seniorach, których odwiedzaliśmy – mówi pan Tomasz.

– Teraz rzadziej jesteśmy do nich wzywani. Koncentrujemy się na posłudze w czasie liturgii.

- Być może nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy gotowi z Komunią św. przyjść co niedzielę – podkreśla pan Adam. - Wielu chorych, których od lat odwiedzaliśmy, umarło, nowi się nie zgłaszają albo robią to rzadziej.