Szczepionka przeciw pneumokokom w połowie refundowana dla seniorów 65+

Pneumokoki to groźne bakterie, które najczęściej wywołują zapalenie płuc u dorosłych. Zakażenia pneumokokami występują we wszystkich grupach wieku, ale najbardziej narażeni są seniorzy i małe dzieci. U starszych pacjentów oraz u osób dorosłych z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami odporności może ono prowadzić do hospitalizacji, zaostrzenia chorób towarzyszących, a w niektórych przypadkach do śmierci. Pneumokoki powodują zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok oraz zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa. W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Zapalenie płuc stanowi ok. 50 proc. przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego u osób dorosłych w Polsce. Im człowiek starszy, tym choroba jest dla niego groźniejsza. W przypadku zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc zagrożona śmiercią jest co dwudziesta osoba, a u zaawansowanych wiekiem seniorów nawet częściej. Dlatego specjaliści chorób płuc od lat apelowali o finansowanie szczepień przeciw pneumokokom ze środków publicznych.