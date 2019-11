Szlachetna Paczka 2019 w Opolu i regionie. Marzenia rodzin wyciskają łzy

- Dzięki informacjom zawartym w bazie możemy lepiej poznać tych, którym będziemy pomagać. Powody ich trudnej sytuacji są bardzo różne, ale często stoją za tym życiowe dramaty - mówi Tomasz Szkrabiński, lider i wolontariusz akcji w gminie Ozimek. - Najbardziej w pamięć zapadła mi 60-letnia kobieta, która przez lata była ofiarą przemocy domowej. Kilkanaście razy miała połamane kości, na skutek jednego pobicia straciła nerkę... Uderzyło mnie, że pomimo tych przeżyć, pani była bardzo pozytywnie nastawiona do świata.



Szlachetna Paczka ma być impulsem do zmian. Chodzi o to, by potrzebujące rodziny mogły stanąć na nogi i w przyszłości poradzić sobie bez wsparcia.

Marzy nam się, by za rok lub dwa ci ludzie do projektu już się nie zakwalifikowali, bo to jest sygnał, że pomoc była skuteczna. I wbrew pozorom nierzadko tak się dzieje - przyznaje Tomasz Szkrabiński. - Zadzwoniła do mnie na przykład starsza pani, której dwa lata temu pomagaliśmy i powiedziała, że teraz ona chciałaby zostać wolontariuszem. To są piękne historie, bo pokazują, jak nieprzewidywalne jest życie.