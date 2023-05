Szokujący wpis Tomasza Lisa i reakcja PiS. Marcin Oszańca z opolskiego PSL krytykuje obie strony

„Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora" – napisał dziennikarz Tomasz Lis w nocy z poniedziałku na wtorek. Bulwersujący wpis został usunięty, jednak wywołał lawinę komentarzy.

W odpowiedzi na słowa Tomasza Lisa prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Dariusz Matecki poinformował, że organizacja złoży zawiadomienie do prokuratury, dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Lisa.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych spot, w którym pojawia się zrzut ekranu z wpisu Tomasza Lisa na tle niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz pytanie o to, czy osoby udające się na organizowany przez Platformę Obywatelską marsz 4 czerwca, chcą iść pod takimi hasłami, jak to, zaprezentowane przez Lisa. Sam były naczelny „Newsweeka” mocno zachęca do udziału w niedzielnej manifestacji.