Szpital ginekologiczno-położniczy w Opolu ogranicza dostępność

W związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzją wojewody opolskiego, szpital przy Reymonta w Opolu musi być gotowy do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stąd decyzja, że w Klinicznym Centrum - do odwołania - będą przyjmowane przede wszystkim panie z najcięższymi przypadkami patologii ciąży z całego województwa opolskiego oraz kobiety rodzące poniżej 37 tygodnia ciąży. Szpital będzie też przyjmować panie rodzące lub po terminie porodu bez względu na tydzień i przebieg ciąży - przede wszystkim z powiatu opolskiego i samego Opola.

- Nasz szpital od ponad 20 lat, jako jedyny w województwie opolskim, jest szpitalem pełniącym opiekę medyczną zgodnie z III, czyli najwyższym poziomem opieki perinatalnej. Oznacza to, że do nas kierowane są i leczone najtrudniejsze przypadki związane z przebiegiem ciąży, zagrożeniem przedwczesnym urodzeniem oraz możliwymi do wystąpienia ewentualnymi komplikacjami podczas porodu, wynikającymi np. z ciąży mnogiej. W normalnym trybie pracy szpitala nie wprowadzaliśmy żadnych ograniczeń. Przyjmowaliśmy wszystkie panie zgłaszające się do porodu bez względu na miejsce zamieszkania oraz przebieg ciąży. Nie obowiązuje rejonizacja świadczenia usług, zatem nasz szpital - jako miejsce porodu - był wybierany przez panie z całego województwa. Zdarzały się także sytuacje, gdy przyjeżdżały do nas panie nawet z województw sąsiednich. Cieszy nas zaufanie pacjentek i wybór naszego szpitala na miejsce urodzenia dziecka (ponad 3 tysiące porodów w skali roku). Jednak w obecnej sytuacji - narastającego zagrożenia epidemiologicznego oraz konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa naszym pacjentkom - zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia takich ograniczeń - wyjaśnia Edward Puchała, dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.