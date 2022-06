Szpital przy ul. Witosa w Opolu od 5 lat działa pod skrzydłami uniwersytetu. Jakie zmiany dla pacjentów?

Samorząd Województwa Opolskiego, w czerwcu 2017 roku, przekazał działający przy ul. Witosa w Opolu WCM, Uniwersytetowi Opolskiemu. W ten sposób powstał szpital kliniczny.

- Przekształcenie to nie tylko nazwa – podkreśla Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. – W ciągu zaledwie pięciu lat zmieniliśmy strukturę organizacyjną i zatrudniliśmy wiele fantastycznych osób, które pomogły rozszerzyć zakres kompetencyjny naszej działalności medycznej. Zaczęliśmy oferować nowe usługi medyczne i przeprowadziliśmy szereg inwestycji. Co ważne, rozpoczęliśmy też kształcenie studentów kierunku lekarskiego, z myślą o tym, żeby zostali oni w regionie i zasilili nasz oraz inne szpitale w województwie. To wszystko ma doprowadzić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.