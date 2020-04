Szpital USK na Witosa w Opolu dostał nowoczesny sprzęt do wykrywania koronawirusa

- Urządzenie FilmArray 2.0 firmy BioMerieux to automat do diagnostyki in vitro. Jest jednym z czterech urządzeń tego typu, które miasto przekaże USK - tłumaczy Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka opolskiego ratusza.

Oprócz koronawirusa, urządzenie wykrywa też inne patogeny m.in. dróg oddechowych, jelit czy płynu mózgowo-rdzeniowego.

- Szpital zyskał narzędzie dające możliwość bardzo szybkiego diagnozowania chorego. FilmArray 2.0 jest właściwie bezobsługowy, nie wymaga też budowy specjalistycznego laboratorium w celu przetworzenia próbki i otrzymania wyników. Ogranicza również ryzyko zakażenia pracowników laboratorium - słyszymy.

Na dobę każde z urządzeń może wykonać około 30 testów.