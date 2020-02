Szpital w Opolu dostanie z NFZ pieniądze na operacje serca

- W największym skrócie zabieg ten polega na uszczelnieniu zastawki za pomocą specjalnej zapinki, którą wprowadzamy przez żyłę udową – tłumaczy dr hab. n. med. Marek Gierlotka, kierownik Oddziału Kardiologii USK. - W tym roku możemy wykonać kilkanaście takich zabiegów u najciężej chorych pacjentów, u których zabieg kardiochirurgiczny z otwarciem klatki piersiowej jest zbyt ryzykowny. Są one szansą na naprawienie zastawki, co zmniejsza nasilenie objawów, poprawia komfort codziennego funkcjonowania, a co najważniejsze, wydłuża życie.

Wykonanie zabiegu z zastosowaniem technologii MitraClip jest możliwe w warunkach kliniki kardiologii i sali zabiegowej kardiologii interwencyjnej bez konieczności otwierania klatki piersiowej i stosowania krąż̇enia pozaustrojowego. Zabieg wykonuje się z dostępu przez żyłę udową i wiąże się jedynie z niewielkim nacięciem skóry w okolicy pachwin.

Tego rodzaju zabiegi wykonywane są w USK od 2018 roku.