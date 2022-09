Szpitale w Opolu z rekordową prognozą opłat za energię. Rachunki mogą wzrosnąć o 300 procent!

Problemem, z jakim zmagają się szpitale na Opolszczyźnie są nie tylko rosnące ceny energii elektrycznej czy ogrzewania, które są wyższe nawet o kilkaset procent w porównaniu do tych, które obowiązywały do tej pory. Problemem jest także unieważnianie przetargów z uwagi na niezgłoszenie się żadnego zainteresowanego podmiotu.

Podwyżki, jakich nikt się nie spodziewał

Jeden z największych szpitali w regionie próbował we wrześniu znaleźć dostawcę energii na przyszły rok. Oferta, jaką otrzymał spowodowała konsternacje i niedowierzanie dyrekcji placówki. Firma wyliczyła, że za 1 MWh (megawatogodzinę) szpital zapłaci 3129 zł. Rok temu we wrześniu było to „zaledwie” 281 zł, a obecnie wynosi 1147 zł.