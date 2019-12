Szykują się zmiany w organizacji ruchu w centrum Opola. Miasto chce poszerzyć ul. Zwierzyniecką

Ratusz uzależnia to jednak od przebudowy ulicy Zwierzynieckiej. Obecnie jest to droga jednokierunkowa, prowadząca z pl. Wolności na Mały Rynek. W przyszłym roku Miejski Zarząd Dróg zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu rozbudowy tej ulicy.

Wiosną tego roku ulice w okolicy rynku Opola objęto strefą zamieszkania. Kierowców obowiązuje na nich ograniczenie prędkości do 20 km/h, a piesi mogą przechodzić przez jezdnię w każdym miejscu. Miasto inicjatywę tłumaczyło chęcią ograniczenia ruchu w ścisłym centrum.

Jak przyznaje Adam Leszczyński, rzecznik MZD, zamysł jest taki, aby poszerzyć ul. Zwierzyniecką kosztem chodnika na wysokości lokalu gastronomicznego i uczynić ją trasą dwukierunkową. To z kolei ma umożliwić wjazd i wyjazd na Mały Rynek bez konieczności przeciskania się wąskim przejazdem pomiędzy budynkami Muzeum Śląska Opolskiego.

- Jak dokładnie będzie to wyglądało będzie można powiedzieć kiedy powstanie dokumentacja, a do tego potrzebny jest przetarg, który chcemy ogłosić. Dopiero kiedy go rozstrzygniemy będzie można mówić o szczegółach – zaznacza.