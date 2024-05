Ta historia urzekła świat. Jest już książka o krowie znad Jeziora Nyskiego. Teraz powstaje o niej film dokumentalny

- Rozmawiałem z twórczyniami filmu przy kawie i pytałem, dlaczego zainteresowała je ta historia i skąd ją znają - mówi Czesław Biłobran. - Okazało się, że pewna Austriaczka napisała książkę dla dzieci o losach Florianki, krowy znad Jeziora Nyskiego i ta książka była dla nich inspiracją. W filmie interesują je dwa aspekty - Co czuje zwierzę wywożone na śmierć, transportowane do rzeźni. Nasza krowa jest dowodem na to, że zwierzęta przeczuwają swój los, próbują się ratować, uciekać. Drugi element jaki chcą wyjaśnić w filmie, to postępowanie w trakcie łapania tej zbiegłej krowy. Okazuje się, że toczyła się dyskusja, czy nie popełniono w tym wypadku błędów medycznych. Twórczynie filmu chciały dojść do prawdy i przekonały się, że ludzie działali dla uratowania zwierzęcia.

Bohaterska krasula z Bukowa

Krowa, która nie doczekała się imienia, była własnością rolnika - hodowcy z wioski Buków nad Jeziorem Nyskim. 23 stycznia 2018 roku do gospodarstwa przyjechał samochód ciężarowy z rzeźni, bo rolnik postanowił sprzedać na ubój swoje cztery krowy. Wtedy jedna sztuka wyrwała się pracownikom, rozwaliła ogrodzenie i uciekła do lasu, rosnącego wzdłuż brzegów Jeziora Nyskiego.

Krowa stała się wiralem

Krową zainteresowały się władze powiatu nyskiego z ówczesnym starostą Czesławem Biłobranem. Starosta dogadał się z właścicielem w sprawie odkupienia zwierzęcia. Władze powiatu zdecydowały się też sfinansować akcję ujęcia krowy. Zaangażowano do tego dwóch lekarzy weterynarii z Nysy, dysponujących strzelbą Palmera, do usypiania zwierząt. Do tego myśliwego - tropiciela, dwóch hodowców do pomocy.

Po ponad miesiącu życia na wolności i kilku dniach poszukiwań, 22 lutego 2018 roku krowa została otoczona przez tropicieli w zaroślach nad jeziorem, ale wcale nie chciała się poddać. Stała się agresywna, atakowała, a 700 kilogramowy kolos potrafi zrobić krzywdę. Krowa dostała celny strzał z ładunkiem usypiającym, potem strzelano do niej jeszcze dwa razy. Udało się ją wreszcie złapać na pętlę i przywiązać bezpiecznie do drzewa. Kiedy po godzinie na miejsce dotarł traktor z przyczepą do transportu dużych zwierząt, krowa nie była już w stanie wejść na wózek. Stres, infekcja, zmęczenie, wszystko to skończyło się śmiercią zwierzęcia.



Po akcji ujęcia krowy jej uczestnicy spotkali się z fala internetowego hejtu, a jednej osobie wysłano groźby śmierci z zagranicznego adresu.