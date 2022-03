Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie widziane z kosmosu. Co uchwyciły satelity fotografujące woj. opolskie?

Po orbicie latają tysiące satelitów. Część z nich okrąża ziemię tylko po to, by ją fotografować. Coś, co do niedawna było dostępne tylko dla wąskiego grona wojskowych, dziś jest na wyciągnięcie ręki niemal dla każdego.

A to choćby za sprawą coraz lepszych zdjęć świata w serwisie Google Earth. Sprawdziliśmy, jak na mapach Googla wygląda z góry Opolszczyzna.