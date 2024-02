Tak bawili się na studniówce uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Brzegu. Szampańska impreza do białego rana!

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla nauczycieli, który włożyli w edukację uczniów dużo energii i serca. Głos zabrała również dyrektor Sybilla Wojciechowska.

- Gdy patrzę dziś na was, widzę już nie tylko młodzież, ale gotowych ludzi do wejścia w dorosłość. Świat dorosłych to świat odpowiedzialnych zachowań i odpowiedzialnych decyzji - mówiła dyrektor szkoły Sybilla Wojciechowska. - Każdy z was, przekraczając progi naszej szkoły, zdawał sobie sprawę, że przyjdzie mu przystąpić do egzaminów, zarówno tych zawodowych jak i maturalnych. Zdobywaliście wiedzę i umiejętności, a wasi nauczyciele dbali o Wasz rozwój. Jestem przekonana, że nauczyciele zrobili wszystko, aby wiedzę i umiejętności wam przekazać. Reszta zależy już tylko od Was.