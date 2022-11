Tak bawiliście się na Andrzejkach. To była ostatnia impreza przed długą przerwą w Magnum Clubie [ZDJĘCIA]

- To był mega, fajny andrzejkowy wieczór w klimatach lat 80. i 90. Zagraliśmy dla Was hity właśnie z tego okresu - informują organizatorzy Andrzejek w Magnum Clubie.

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię świętego Andrzeja. Jest to okazja nie tylko do robienia andrzejkowych wróżb, ale także do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.

Również w Magnum Clubie była to ostatnia taka taneczna impreza przed tradycyjną przerwą adwentową.

- To był mega weekend! Teraz czas na przerwę. Widzimy się w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia! - zapraszają organizatorzy imprez w Magnum Clubie w Wachowie.

Tutaj można zobaczyć zdjęcia z tej imprezy: