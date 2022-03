Tak działa Tymczasowy Ośrodek Wsparcia Ukrainy, który znajduje się w pomieszczeniach po Praktikerze w Turawa Park

1 dzień

Do Turawa Park dojeżdżam o godz. 15.50. Na drzwiach wejściowych do budynku wiszą plakaty informacyjne w kilku językach. Wolontariusze znajdą tam informację, że są potrzebni w godzinach 16-21, natomiast beneficjenci pomocy, że po dary będą mogli przyjeżdżać między 17-21. Przed drzwiami wejściowymi kłębi się tłum osób. Część z nich to wolontariusze, jak również darczyńcy, ale ogromną część tłumu stanowią kobiety mówiące w języku ukraińskim. Tych ostatnich jest ok. 40-50. Jest również kilkanaścioro dzieci. Biegają między swoimi mamami, bawiąc się beztrosko, jak gdyby nie zdając sobie sprawy z okropieństw dziejących się w ich rodzinnych stronach. Mężczyzn praktycznie nie ma.

Wchodząc do budynku byłego Praktikera, nie wiem czego się spodziewać. Wyobrażam sobie chaos organizacyjny, jednak rzeczywistość bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Przy wejściu znajduje się stolik, a na nim lista wolontariuszy, na którą należy się wpisać, podając swój numer telefonu kontaktowego (co nie jest obowiązkowe), a także godziny wejścia i wyjścia. Wpisuję się pod numerem 9. Otrzymuję żółtą kamizelkę odblaskową, a także naklejkę ze swoim imieniem oraz identyfikator z numerem porządkowym.