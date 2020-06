Tak makijaż ślubny zmienia panny młode. Czy przyszły mąż je rozpozna?

Marzenie, by dzień ślubu był jak najbardziej wyjątkowy, da się spełnić, ale trzeba na to sporo czasu. Załatwienie mnóstwa spraw, znalezienie usługodawców z wolnymi terminami – te zadania często spoczywają głównie na barkach przyszłej panny młodej. A ona z kolei w tym wielkim dniu chce być najpiękniejsza. Suknia ślubna to tylko połowa sukcesu – nie byłoby pięknych panien młodych, gdyby nie fryzura i makijaż. Ten ostatni zaś potrafi diametralnie zmienić każdą kobietę. Nie wierzycie? To zobaczcie, jak makijaż ślubny zmienia panny młode! Pan młody przy ołtarzu musiał się zdziwić...

