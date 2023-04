Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Widoki z jego domu w Lillestrøm zapierają dech w piersiach!

Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”

„Sanatorium miłości 5”

Dariusz Kosiec jest jednym z 12 kuracjuszy, którzy postanowili spróbować znaleźć miłość na planie 5. edycji „Sanatorium miłości”. Pochodzący ze Szczecina 61-latek, który nie kryje się ze swoim ognistym temperamentem jest bardzo aktywny i uwielbia, jak wokół niego dużo się dzieje. Nic więc dziwnego, że gdy po blisko 25 latach rozstał się ze swoją żoną, postanowił spróbować szczęścia w „Sanatorium miłości”.

Choć Dariuszowi nie udało się znaleźć miłości w programie, to szczęście uśmiechnęło się do niego już poza kamerami TVP. Jakiś czas temu kuracjusz pochwalił się nam, że jest szczęśliwie zakochany! Co więcej, on i jego wybranka są już po zaręczynach i niebawem planują się pobrać!