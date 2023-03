Tak nas karmią w polskich szpitalach. Jedzenie ze szpitalnej kuchni, które nie budzi zaufania. 26.03.2023

Oczywiście, są również takie szpitale, gdzie posiłki są smaczne.

- Może jedzenie nie jest jak u mamy, ale jak na szpitalne warunki i tak jest spoko! - napisał pan Radosław.

- U mnie przez 12 lat, od kiedy jestem dyrektorem w moim szpitalu, tylko jeden pacjent narzekał na jedzenie. Przy czym dobrze jest wysłuchać tego, na co ludzie narzekają, ponieważ to może być dobra wskazówka do zmian - mówi Renata Jażdż-Zaleska, dyrektorka Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju, a w przeszłości prezes szpitala powiatowego w Kluczborku. - Musimy stosować piramidę żywieniową. Ale np. zamiast niskiej jakości wędliny, można wymienić to na innego rodzaju białko, np. twaróg.