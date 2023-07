Tak Polacy żartują ze swoich połuidnowych sąsiadów. Krecik, Pat i Mat oraz skoda na śmiesznych obrazkach. Zobaczcie czeskie memy Red

Czeskie memy to fenomen internetu. To, że śmieszą Czechów, wydaje się naturalne. Ale równie mocno bawią one Polaków. Nie tylko z powodu specyficznego brzmienia języka. Czeskie memy służą też bowiem komentowaniu bieżących wydarzeń i otaczającej rzeczywistości, zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów.