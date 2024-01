Tak przed laty wyglądały nyskie fabryki. Największe zakłady pracy na archiwalnych zdjęciach

Fotografie z nyskich zakładów pracy sprzed około 70 lat pokazują jak wówczas wyglądał przemysł. Nie tylko ten ciężki, związany z przetwarzaniem surowców czy budową maszyn, ale też wytwarzaniem słodyczy.

Na zdjęciach można zobaczyć fotografie z m.in.: z nieistniejącego już ZUP-u, czyli Zakładu Urządzeń Przemysłowych.

ZUP był prawdziwą potęgą.Utworzono go po wojnie na bazie niemieckich zakładów metalurgicznych Weigla, fabryki Straucha i Smidta oraz zakładów Nema.

Od 1945 r. ZUP produkował maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetyki i ochrony środowiska. Przez ponad 50 lat fabryka wytwarzała do 35 tys. ton urządzeń rocznie, z czego w szczytowym okresie ponad 70 proc. znajdowało nabywców za granicą. Jako generalny dostawca kompletnych obiektów wysyłała instalacje do produkcji kwasu siarkowego do Rosji, Niemiec, Czech, Maroka i Turcji.

W okresie największej prosperity Zakłady Urządzeń Przemysłowych zatrudniały 4580 osób. W latach 70. miały własną szkołę zawodową i liceum, kształcące łącznie 500 uczniów.