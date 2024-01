Tak się bawił na swojej studniówce Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. Kreacje maturzystów robiły wrażenie! [ZDJĘCIA]

Studniówka to jednak nie tylko czas zabawy, ale też przypomnienie, że do matury pozostało jedynie 115 dni. To moment, kiedy uczniowie zaczynają odczuwać presję zbliżających się egzaminów, a studniówka staje się symbolicznym rozpoczęciem odliczania do jednego z najważniejszych momentów w ich edukacji.

