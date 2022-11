Tak słabej jakości węgla na Opolszczyźnie nie widziano od lat. Kominiarze mają pełne ręce roboty

Najważniejszą cechą dobrego węgla jest wysoka kaloryczność. Określa ona, ile ciepła wytwarza się przy całkowitym spaleniu – im będzie wyższa, tym wydajniejsze jest dane paliwo. Istotną cechą jest też niska zawartość siarki i popiołu. Taka cecha sprawia, że przy spalaniu powstaje mniej zanieczyszczeń oraz mniej popiołu, który trzeba usuwać.

Węgiel, który obecnie jest do kupienia w marketach albo na składach, w większości przypadków pochodzi z krajów egzotycznych - z RPA, Australii, Kolumbii i Kazachstanu, a jego właściwości – mówiąc łagodnie - pozostawiają wiele do życzenia.

Gdy przyjeżdża do mieszkańców na obowiązkowe, coroczne czyszczenie komina, widzi jak bardzo są zanieczyszczone.

- Jeszcze rok temu takiego węgla nikt by nie kupił. Dzisiaj jednak większość osób nie ma możliwości zakupu węgla z polskiej kopalni, dlatego kupuje to, co jest na rynku, aby mieć czymkolwiek palić w piecu. Niestety ekogroszek z importu jest po prostu tragiczny – dodaje.