Tak wygląda modelka z Kluczborka, która została I wicemiss świata. Gala Miss Woman International Beauty Contest 2023 w Rzymie. 24.04.203

Świeżo upieczona wicemiss świata wróciła dzisiaj do domu z Rzymu.

- Dopiero do mnie powoli dociera sukces. Jest to naprawdę to super uczucie, że po trzydziestce można zdobyć taki tytuł. To bardzo dowartościowuje każdą kobietę - mówi Monika Strońska. - Cieszę się, że świat modelingu i konkursów otwiera się także na dojrzałe kobiety. Kiedyś były surowe kryteria wiekowe, wagowe. Kandydatką na miss mogła być tylko bezdzietna panna w bardzo młodym wieku. Dzisiaj konkursy są dużo bardziej przyjazne dla kobiet. Urodzenie dziecka nie przekreśla szans na tytuł.