Tak wygląda polski Hogwart. Niesamowity zamek na południu kraju, który przypomina słynną szkołę czarodziejów

Zamek w Mosznej i jego 99 wież

Zamek w Mosznej ma łącznie aż 99 wież, co czyni go niezwykle unikalnym . Każda z wież ma swoje indywidualne cechy architektoniczne i własne nazwy. Niektóre z nich są otwarte dla zwiedzających, a można na nich podziwiać piękne widoki na okolicę. Najwyższą wieża aż 45 metrów w górę. Wnętrze zamku jest równie efektowne, pełne luksusu i bogate w detal. W salach i pokojach można zobaczyć oryginalne meble, piękne kryształowe żyrandole i cenne dzieła sztuki.

Jednak to nie tylko architektura i wystrój sprawiają, że zamek w Mosznej jest tak wyjątkowy. To również tajemnice i legendy, które go otaczają. Jedną z najbardziej znanych opowieści jest legenda o ukrytym skarbie, który miał być schowany gdzieś w podziemiach zamku. Według legendy, skarb ten został ukryty przez jednego z poprzednich właścicieli i do dziś nie został odnaleziony.