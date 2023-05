Tak wyglądają najpiękniejsze wsie Opolszczyzny. Tu mieszkają solidni gospodarze, którzy dbają o swoje miejscowości 10.05.2023

Za najpiękniejszą wieś województwa opolskiego w 2022 roku uznano Kurznie w gminie Popielów. Jak przyznali członkowie jury, delegowani do oceny przez urząd marszałkowski, centrum miejscowości to dobrze i funkcjonalnie urządzona przestrzeń przystosowana do organizacji szeregu przedsięwzięć. Komisja konkursowa doceniła też zdolności organizacyjne angażujące wszystkich mieszkańców do pracy ja rzecz swojej małej ojczyzny.