Tak wyglądały wnętrza największych gmachów w przedwojennym Opolu. Sala gimnastyczna u sióstr zakonnych i basen w cementowni

Kryty basen, wraz z trampolinami i skoczniami mieli do dyspozycji sto lat temu pracownicy dzisiejszej cementowni Odra w Opolu. W pomieszczeniach socjalnych znajdowała się kręgielnia i możliwość słuchania radia. Na fotografiach z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego widać też jak wyglądały sale spotkań, prysznice, szatnia czy łazienka.

Pomieszczenia w cementowni to jedne z ciekawszych, ale nie jedynych fotografii w NAC ukazujących, jak sto lat temu prezentowały się wnętrza opolskich budynków. Możemy bowiem zajrzeć do sali gimnastycznej sióstr szkolnych de Notre Dame (zburzonej kilka lat temu), do miejskiej kasy pożyczkowej czy urzędu pracy, który mieścił się przy obecnej ul. Grunwaldzkiej.

Przedwojenne wnętrza Opola na zdjęciach. Lata 1918-1944. Pomieszczenie socjalne w cementowni "Opole-Port" (od 1947 r. cementownia Odra). Sala konferencyjna. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na zdjęciach uwagę zwraca nie tylko stylistyka wystroju wnętrz, ale i obecność nazistowskiej symboliki. Taka sytuacja ma miejsce na przykład na fotografiach z wnętrza gmachu nowej rejencji. Czy w różnych salach, w których widać portrety Adolfa Hitlera.

Przedwojenne wnętrza Opola na zdjęciach. Hotel Forms - łazienka archiwum NTO

Wizerunek wodza III Rzeszy obecny był nawet wewnątrz sal znamienitego hotelu Forms, który mieścił się niegdyś przy ul. Krakowskiej. Na szczęście przetrwały też inne ujęcia z tego budynku, zniszczonego podczas wojennej pożogi.