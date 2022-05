Tak wypoczywano kiedyś na Opolszczyźnie. Turawa, Otmuchów, Opole, Głuchołazy czy Góry Opawskie. Jak wyglądał relaks w latach 60. i 70.? Red

Tłumy ludzi nad Jeziorem Otmuchowskim i na kąpielisku w Pokrzywnej. Mnóstwo żaglówek na Jeziorze Dużym w Turawie. Zabawa na placach zabaw i oglądanie wydarzeń sportowych - to były wakacyjne atrakcje sprzed ponad 50 lat. Niby to samo, co obecnie, ale jednak inaczej. Sami zobaczcie.