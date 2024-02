Takiego paczkomatu jeszcze nie widzieliście. Kurierzy będą zmuszeni rozjeżdżać chodnik i blokować przejście? Mieszkańcy Opola protestują

- To jest chodnik, który jest bardzo mocno użytkowany. Jest to, można powiedzieć, żyła komunikacyjna naszego osiedla. Osoby starsze, których na osiedlu jest najwięcej oraz dzieci z rodzicami codziennie rano przemierzają tę drogę do sklepu czy przedszkola, a teraz będą musieli dzielić tą wąską przestrzeń z kurierami dostarczającymi paczki i osobami, które będą je odbierać, co jest dla nas nieakceptowalne - wyjaśnia jeden z mieszkańców.