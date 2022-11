Takiego transportu wielogabarytowego w historii Polski jeszcze nie było. Wyruszy z Opola [ZDJĘCIA]

Maszynę rozłożono na części, ale i tak niektóre z jej elementów mają tak duże rozmiary i wagę, co jest dodatkowym utrudnieniem w transporcie kołowym. Takich dużych elementów po polskich drogach jeszcze nigdy nie przewożono!

Transport maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine) to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym przygotowywane od 1,5 roku przez wyspecjalizowane firmy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas transportu

Cały transport będzie się składał z 14 zestawów transportowych podzielonych na trzy konwoje. Do przewozu największych elementów wykorzystane zostaną zestawy o bezprecedensowych wymiarach - szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem wyniesie 500 ton!

Będą się składały z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który będzie zamykał zestaw. Pozostałe transporty (składające się z jednego ciągnika i platformy) będą szerokości od 6 do 8 m i długości 35-40 m.