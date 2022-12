Tanie loty 2022: do tych krajów i miast Polacy latali najchętniej. Ile wynosiła średnia cena biletów lotniczych? Podsumowanie 2022 r.

Nowy raport wskazuje, gdzie Polacy latali najczęściej w 2022 r. Które kraje i miasta polscy turyści upodobali sobie najbardziej? Ile wyniosła średnia cena biletu lotniczego w mijającym roku? Skąd przyjechało do nas najwięcej zagranicznych turystów. Zapraszamy do lektury wyników raportu - to turystyczne podsumowanie 2022 r.

javarman, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne