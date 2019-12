Targowisko Centrum w Opolu kończy działalność. Miasto chce, by powstały tam mieszkania [ZDJĘCIA]

Radni Opola postanowili zobowiązać prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego do pozyskania terenów rekreacyjnych w Grudzicach. Wiosną 2018 r. miasto miało je otrzymać w ramach wymiany za teren targowiska Centrum. Niewykluczone, że temat takiej wymiany powróci, choć ratusz tego nie przesądza.

Targowisko Centrum miało być zamknięte z końcem 2018 roku. Ostatecznie administrujący nim Zakład Komunalny umożliwił tamtejszym kupcom prowadzenie działalności do końca 2019 roku. Kolejnego przedłużenia miasto już nie planuje. Na poniedziałkowej sesji prezydent Arkadiusz Wiśniewski mówił, że kupcom, którzy się stamtąd nie wyprowadzą, będą naliczane karne opłaty. Zaznaczał, że mogą się przenieść na pobliski Cytrusek.

- W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przewidziany pod budowę mieszkań. I my chcemy, by te mieszkania tam powstały – zaznaczał. Arkadiusz Wiśniewski zaznaczył, że nie wyklucza, iż lokale na wynajem mogłaby tam postawić miejska spółka Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ale nie jest to jeszcze przesądzone. Teren ten miasto może też wystawić na sprzedaż w przetargu, bądź wykorzystać do zamiany na inną nieruchomość. Taka zamiana miała nastąpić wiosną 2018 roku. Miasto miało przekazać działkę przy ul. Targowej biznesmenowi Ryszardowi Wójcikowi, w zamian za teren zielony w Grudzicach o powierzchni około sześciu hektarów oraz kilka milionów złotych. Do wymiany jednak nie doszło, bowiem radni nie dali na to zgody. Powodem był fakt, że wymiana ta była elementem szerszego porozumienia, za sprawą którego miasto pozyskało teren dworca autobusowego, o którym radni nie wiedzieli.

Temat tej wymiany odżył przy okazji dyskusji na uchwałą zobowiązującą prezydenta Opola do pozyskania terenów rekreacyjnych w Grudzicach. Projekt zgłosiła rada dzielnicy nr VI, uzasadniając to faktem, że z terenu tego intensywnie korzystają piłkarze grudzickiego LZS, jak i strażacy OSP.

- Chcemy, by ten teren mógł się rozwijać, by był tam poligon do ćwiczeń strażackich. Niestety, właściciel terenu nie zgadza się na prowadzenie tam inwestycji, umożliwiając tylko korzystanie z tamtejszych obiektów sportowych – mówi Tomasz Topola, przewodniczący rady dzielnicy VI. Radni dopytywali, czy przyjęcie tej uchwały będzie oznaczało, że ratusz wróci do rozmów z biznesmenem w temacie wymiany nieruchomości. Prezydent odpowiadał, że kształt pozyskania terenów w Grudzicach pozostaje otwarty. Zaznaczył, że możliwe jest powołanie zespołu z udziałem radnych, który dążyłby do pozyskania terenu.

- Gdyby zaś miało dość do zamiany bądź wystawienia terenu po targowisku na sprzedaż, to nie mogłoby się to obyć bez państwa wiedzy i zgody, z racji tego, że jego wartość przekracza próg 3 milionów złotych – stwierdził Arkadiusz Wiśniewski.

Komisja sportu wnioskowała od odrzucenie tego projektu. Argumentowane było to faktem, że w ten sposób obniża się możliwości negocjacyjne Opola w temacie pozyskania terenu, a także otwiera się drzwi do składania miejskim radnym podobnych zobowiązań do przyjęcia. Stanowisko to było skutkiem tego, że większość członków komisji wstrzymała się od głosu i przeważyły dwa głosy sprzeciwu. Na sesji radni byli już bardziej przychylni projektowi. Za rezolucją, na mocy której miasto będzie się starało pozyskać teren w Grudzicach, było 13 radnych, głównie z klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, który sam zachęcał do poparcia projektu. Wstrzymało się dziewięciu radnych, a dwóch było przeciw.

