Tattoo Expo Opole 2022. Na czwarty konwent tatuażu przyjechało ponad 200 artystów z całej Polski. Atrakcji nie brakuje

Do niedzieli, 18 września można podziwiać tu na żywo pracę tatuażystów oraz zobaczyć najlepsze prace, jakie powstały podczas imprezy.

- Tatuaż już dawno przestał być domeną nisz i wybranych subkultur - mówi Święty z The Saints Tattoo z Poznania, jeden z artystów uczestniczących w imprezie. - Ozdabianie skóry weszło do kanonu kultury, tworząc nowy, masowy trend. W moim studiu tatuują się praktycznie wszyscy: właściciele firm, osoby na wysokich stanowiskach w korporacjach, sportowcy, ludzie show-biznesu, studenci i emeryci. Mianownik, który ich wszystkich łączy to otwartość na innych i wrażliwość na piękno. Dobra dziara wyróżnia się z tłumu. Zdarzają mi się klienci, którzy nowym tatuażem robionym u mnie, zasłaniają błędy innych tatuatorów, którym czasami brakuje jeszcze doświadczenia, jak również błędy młodości w postaci blizn.